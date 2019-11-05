Сеул, , 20:08 — REGNUM Замедление экономического роста в Китае оказывает значительное негативное влияние на увеличение ВВП Южной Кореи. Об этом сообщает информационное южнокорейское издательство Yonhap со ссылкой на исследование Корейского института развития.

В третьем квартале 2019 года экономический рост КНР составил 6%, что на 0,4% ниже, чем в первом квартале. На сегодняшний день Китай является крупнейшим внешнеторговым партнером Южной Кореи: в 2018 году экспорт Южной Кореи в Китай составил 162,1 миллиарда долларов, или 26,8% от общего объема экспорта страны. Южнокорейские эксперты опасаются, что даже незначительное снижение экономического роста в Китае снизит спрос на южнокорейскую продукцию и ухудшит и без того неблагоприятную экономическую конъюнктуру.

Негативная экономическая ситуация в КНР обусловлена, главным образом, затяжной торговой войной с США. По прогнозам экспертов, в случае введения США жестких пошлин на импорт китайских товаров, косвенно это приведёт к замедлению роста ВВП Южной Кореи на 0,3%.