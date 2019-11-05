Сеул, , 20:12 — REGNUM Валюта Республики Корея — вона — продолжает укрепляться на фоне позитивной динамики американо-китайских переговоров. Сейчас валюта находится на максимальном значении за последние четыре месяца, что свидетельствует о сломе нисходящего тренда, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

5 ноября торги закрылись на уровне в 1165 вон за доллар, что на 32 воны ниже, чем в конце сентября. Впрочем, эксперты видят причины укрепления не в улучшении экономической ситуации в самой стране, а в положительном развитии переговоров США и КНР. Снижение градуса напряжённости вселяет оптимизм в инвесторов по всему миру, которые готовы вкладываться в более рискованные активы в погоне за большей доходностью.

Китай и США — крупнейшие внешнеторговые партнёры Южной Кореи. Противостояние двух стран оказывает негативное влияние на южнокорейский экспорт, и прибыли отечественных компаний сокращаются, вслед за этим падает и курс воны. Эксперты не исключают сохранения восходящего тренда и продолжения укрепления воны до 1140−1150 за доллар до конца ноября.