Пхеньян, , 20:05 — REGNUM Индия выделила Северной Корее гуманитарную помощь на 1 миллион долларов по линии Всемирной продовольственной программы. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

По данным ООН, в настоящее время около 40% населения КНДР, или 10 млн человек, страдает от недоедания. Всемирная продовольственная программа входит в структуру ООН и регулярно оказывает гуманитарную помощь Северной Корее благодаря пожертвованиям отдельных государств. Так, в сентябре Северная Корея получила от организации 1905 тонн продовольствия. В целом, благодаря гуманитарной миссии, пропитание получили свыше полумиллиона северокорейцев.

В этом году КНДР особенно сильно пострадала от стихийных бедствий и засухи, что привело к плохой урожайности. На деньги, выделенные Индией, будут произведены закупки пшеницы и риса. Ситуацию усугубляет жесткий санкционный режим в отношении КНДР, из-за которого поставки продовольствия и оказание гуманитарной помощи крайне затруднены, отметили представители организации.