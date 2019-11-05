Москва, , 19:18 — REGNUM Новые иски «Нафтогаза» к Газпрому показывают нежелание Киева по-партнёрски урегулировать ситуацию, сообщил 5 ноября журналистам российский министр энергетики Александр Новак.

Новак «Мы считаем, что нужно вернуться к теме урегулирования на базе «нулевого варианта» всех вопросов, касающихся споров между нами, и не рождать новых, абсурдных исков».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, российско-украинский договор о транзите газа из РФ в ЕС через Украину завершается в этом году. Россия предложила Украине обнулить претензии и возобновить договор.

Между тем «Нафтогаз» решил отсудить у Газпрома $12 млрд. Кроме того, в этой компании 5 ноября заявили, что не хотят «прощать» Москве $22 млрд.

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