Бишкек, , 19:16 — REGNUM Сфера туризма в Киргизии динамично развивается, за шесть месяцев 2019 года доля туризма в экономике республики составила 4,3%. Об этом сообщила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова на заседании межведомственной комиссии сегодня, 5 ноября.

По ее словам, Киргизия стала первой страной СНГ, которая ввела упрощенный визовый режим для иностранных граждан — резидентов развитых арабских государств Ближнего Востока. Также был упрощен процесс прибытия иностранных граждан в составе туристических групп от 5 до 15 человек.

Говоря о зимнем туризме и горнолыжных базах, Омурбекова отметила, что по республике функционируют 15 горнолыжных баз, но эти базы расположены только в Чуйской и Иссык-Кульской областях.

«Учитывая, что более 90% территории Киргизии состоит из гор, необходимо рассмотреть строительство горнолыжных баз и в других регионах страны. Для этого требуется возобновить работу существующих горнолыжных баз с привлечением иностранных и местных инвестиций», — подытожила вице-премьер.