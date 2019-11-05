Воронеж, 5 ноября 2019, 19:08 — REGNUM Подведены итоги конкурса по определению покупателя акций АО «Воронежская горэлектросеть», сообщили ИА REGNUM 5 ноября в пресс-службе мэрии.
Победителем конкурса названо АО «Санаторий «Энергетик», который входит в структуру ПАО «Россети», 100% акций «Воронежской госэлектросети» по итогам конкурса обойдутся в 1 млрд 533 млн 898 тыс. 805 руб.
Продажу акций «Воронежской горэлектросети» крупной электросетевой компании власти ранее называли самым предпочтительным вариантом. В администрации города добавили, что персонал «ВГЭС» сохранит рабочие места. Средства, вырученные от продажи, планируется направить «для снижения долговой нагрузки на городской бюджет, что позволит выполнять обязательства, которые появились у города в связи с реализацией беспрецедентной программы строительства социальных объектов».
Как сообщало ИА REGNUM, АО «Воронежская горэлектросеть» было образовано в октябре 2018 года из МУП «Воронежская горэлектросеть» с целью последующей продажи. Уставный капитал предприятия увеличен до 3 млрд 148 млн 372 тыс. рублей. 100% акций находятся в собственности администрации Воронежа. По данным на осень 2018 года, активы компании оценивались в 1,5 млрд рублей. На конкурс по продаже муниципального имущество было выставлено 100% акций АО «Воронежская горэлектросеть» — 3 млн 148 тыс. 372 акции, номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая, составляющие 100% уставного капитала АО «ВГЭС».
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