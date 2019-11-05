Душанбе, , 18:56 — REGNUM Власти Таджикистана приняли постановление с одобрением проекта соглашения, согласно которому будет построена железнодорожная линия, соединяющая две страны — Таджикистан и Туркмению через территорию третьей страны — Афганистана. По проекту дорога пройдёт от района Джалолиддин Балхи до Нижнего Пянджа (Таджикистан) и далее до Шерхан Бандара (Афганистан).

Принятое постановление предоставляет министру транспорта Таджикистана право подписи данного соглашения от имени правительства Таджикистана. Также в случае необходимости министр может самостоятельно вносить в документ изменения и дополнения, несущественные для основного текста соглашения.

Таджикистанскому МИД поручено в установленном порядке согласовать с властями Афганистана дату и место подписания соглашения о строительстве железнодорожной ветки.

Ранее в интервью первый заместитель министра транспорта Таджикистана Сухроб Мирзозода заявил в интервью, что властями двух стран были достигнуты договорённости относительно строительства железной дороги, проходящей по территории Афганистана. Все работы по подготовке соглашения были поручены специально созданной совместной таджикско-афганской рабочей группе.

По словам замминистра, маршрут запланированной железнодорожной линии должен будет проходить через Шерхан Бандар — Кундуз — Мазори Шариф — Шибиргон — Андхой — Окина.

Напомним, что в марте 2013 года президенты трёх стран подписали меморандум о строительстве железной дороги, которая должна будет соединить между собой Таджикистан, Афганистан и Туркмению, а Таджикистан получит выход на международные пути в обход Узбекистана. Однако из-за споров, возникших сначала из-за протяженности железнодорожной ветки между властями Таджикистана (500 км) и Афганистана (150 км). После урегулирования данных разногласий туркменская сторона по невыясненным причинам отказалась подписывать протокол о дальнейшей реализации данного проекта.

Затем в конце 2017 года власти Туркменистана всё же решили одобрить проект. Но 20 сентября 2018 года посол Таджикистана в Узбекистане Содик Ашурбойзода в интервью газете «Коммерсант» заявил, о том, что отношения между Таджикистаном и Узбекистаном значительно улучшились, следовательно, идею строительства данной дороги необходимо «отложить до лучших времен». После правительство Туркмении ввело запрет на транспортировку таджикских грузов через туркменскую территорию.

Только в конце октября 2019 года в рамках очередного заседания совместной Межправительственной таджикско-туркменской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству проект строительства железнодорожной линии был сдвинут с «мертвой точки», и стороны достигли определенных договоренностей.