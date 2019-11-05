Оттава, , 18:47 — REGNUM Торговый дефицит Канады в сентябре текущего года составил 978 млн канадских долларов ($745 млн), 5 ноября передает агентство Reuters.

Дефицит оказался меньше, чем ожидалось властями Канады — по прогнозу, сентябрьский торговый дефицит должен был составить 1,24 млрд канадских долларов.

Однако показатель оказался выше, чем в августе 2019 года — по уточненной информации, дефицит торгового баланса Канады в августе составил 955 млн канадских долларов.

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