Бишкек, , 18:43 — REGNUM Поголовье крупного рогатого скота в Киргизии по сравнению с прошлым годом увеличилось на более чем 51,8 тысячи голов, овец и коз — почти на 90,2 тысячи, лошадей — на более чем 17,3 тысячи и домашней птицы — почти на 99,3 тысячи. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства.

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В ведомстве отмечают, что за 9 месяцев 2019 года в республике произведено 289,4 тысячи тонн мяса в живой массе, что на 5,7 тысячи тонн или на 2% больше чем за январь — сентябрь 2018 года.

Также фермерские хозяйства Киргизии в этот период произвели 1 млн 268,5 тысячи тонн молока, что на 29,1 тысячи тонн или на 2,4% больше показателя аналогичного периода минувшего года.

Яиц за отчетный период произведено 444 млн 368 тысяч, что на 22 млн 671 тысячу штук или на 5,4% больше прошлогоднего показателя.

Производство шерсти выросло лишь на 1,1% и превысило 12,9 тысячи тонн.