Минск, , 18:41 — REGNUM Дорожные карты по углублению интеграции России и Белоруссии будут представлены президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко к 1 декабря. Об этом сообщил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.

«Мы работаем сейчас над тем, чтобы к 1 декабря проекты дорожных карт представить президентам», — сказал он.

Напомним, ранее стали известны некоторые детали экономической интеграции России и Белоруссии. Проект, в частности, предполагает возможность принятия единых налогового и гражданского кодексах, переход на общий внешнеторговый режим, а также создание единого регулятора рынков нефти, газа и электроэнергии.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее сообщал, что детальное содержание дорожной карты станет известно из доклада российского и белорусского правительств президентам, который должен быть подготовлен к концу года.

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