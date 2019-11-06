Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 6 ноября, в Совфеде состоится «правительственный час» с участием главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, сообщает ИА REGNUM.

Предполагается, что глава регулятора расскажет сенаторам о деятельности Центрального банка по развитию финансового рынка и работе по внедрению современных финансовых технологий.

Вместе с тем ЦБ продолжает снижать ключевую ставку, на сегодняшний день она составляет 6,5 процентных пунктов.

Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось, констатирует ЦБ. Годовой темп прироста потребительских цен в сентябре снизился до 4,0% (с 4,3% в августе 2019 года) и, по оценкам на 21 октября, составил около 3,8%. Годовая базовая инфляция по итогам сентября также снизилась до 4,0% после 4,3% в августе. Показатели инфляции, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся вблизи или ниже 4%.

Темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными. В этих условиях Банк России сохраняет прогноз темпа прироста ВВП в 2019 году в интервале 0,8−1,3%. При этом оперативные данные указывают на вероятное ускорение роста российской экономики в III квартале, отчасти связанное с временными факторами.

Прогноз роста ВВП в 2019—2022 годах сохранен Банком России без изменений. Темп прироста ВВП будет постепенно увеличиваться с 0,8−1,3% в 2019 году до 2−3% в 2022 году.