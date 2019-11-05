Кострома, , 18:34 — REGNUM Костромской коттеджный поселок «Первый» затопило осенними ливнями, — сообщает Kostroma.News.

Грунтовые дороги залиты водой, стоки затопили отмостку жилых домов, ливневая канализация не работает. Жители поселка в соцсетях выкладывают фото потопа и просят помощи у городских властей.

В конце октября владельцы ряда квартир и частных домов поселка уже проводили пикет у стен мэрии Костромы, жалуясь на некачественное отопление, отсутствие уличного освещения и газоснабжения.

На скорое улучшение ситуации рассчитывать не приходится. Поселок считается частным, застройщик обещает установить освещение и ливневую канализацию только после того, как будет застроено 85% территории. Проведение газа — отложено на неопределенное время.

Город брать на себя обязанности частного застройщика, а также самих владельцев жилья не хочет.

— Решать вопросы частных территорий за счет бюджета, а значит и остальных жителей Костромы, власти не собираются. Это незаконно, во-первых, а во-вторых, вряд ли жители Панова согласятся скинуться на организацию асфальтирования в коттеджном поселке, — пояснили в гордуме.

Читайте также: