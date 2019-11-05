Вашингтон, , 18:32 — REGNUM Переговоры о покупке «Мотор Сич» ведутся США с руководством этой украинской компании по поручению американских властей, пишет The Wall Street Journal.

Уточняется, что американскую сторону на переговорах представляет основатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс. Переговоры ведутся по поручению администрации американского президента Дональда Трампа и преследуют цель не дать Китаю купить украинское предприятие.

В связи с этим Принс побывал на украинском предприятии в конце октября. А месяцем ранее на «Мотор Сич» приезжали Дональд Винтер, старший советник минобороны США по оборонной промышленности Украины, и Билл Тейлор, поверенный в делах американского посольства в Киеве.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа помощник Трампа (на тот момент) Джон Болтон объявил, что Пекину нельзя позволить купить «Мотор Сич».

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