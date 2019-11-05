Варшава, , 18:25 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда подписал дополнение к Закону об охране окружающей среды, которое вводит запрет на импорт в Польшу котлов для обогрева, сообщает 5 ноября новостной портал Onet.pl.

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день (фрагмент). 1858

Обновленный закон вводит также наказания за продажу обогревательных котлов, не соответствующих европейским нормам экологии.

По информации портала, по подсчетам польского ведомства по предпринимательской деятельности и технологиям на польский рынок ежегодно поставляется около 200−250 тыс. котлов, работающих на твердом топливе (угле).

В соответствии с отчетами ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) и общеевропейских органов, вследствие смога и осложнений, вызванных плохим качеством воздуха, в Польше ежегодно умирают 47 тыс. человек.

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