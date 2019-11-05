Москва, , 18:12 — REGNUM Порядка 950 тысяч рублей в месяц получает за свою работу генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев, передаёт 5 ноября РБК.

Буцаев «У меня зарплата около 950 тысяч, по-моему, включая бонусы».

По словам главы РЭО, его оклад составляет 510 тысяч рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Буцаев посетовал на неплатежи за вывоз мусора со стороны российских граждан, а со стороны юрлиц за последние полгода с оплатой стало даже хуже.

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