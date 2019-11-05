Челябинск, , 18:09 — REGNUM В Челябинске директор коммерческой фирмы задолжал бюджетам 67 млн рублей налогов. Преступление было совершено в 2014—2016 годах, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Выяснилось. что в налоговый орган он представлял ложные сведения. В отношении руководителя возбудили уголовное дело. Его заподозрили в уклонении от уплаты налогов. По пункту «а» части 2 статьи 199 УК России гражданину грозило до шести лет колонии.

Однако руководитель уплатил всю налоговую задолженность. В связи с этим он избежал уголовного наказания.