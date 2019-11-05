Бишкек, , 18:07 — REGNUM За последние десятилетия индустриальный потенциал Киргизии был в значительной степени утерян. Об этом заявил председатель госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Эмиль Осмонбетов, выступая на заседании генеральной конференции ЮНИДО в Абу-Даби, передает пресс-служба ведомства сегодня, 5 ноября.

«Но в этом есть как минусы, так и плюсы», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

Среди минусов Осмонбетов назвал ухудшение экономической ситуации, снижение уровня жизни населения и ряд других факторов негативного характера.

А в числе плюсов — возможность безболезненной диверсификации производственного сектора и значительное уменьшение негативного влияния перерабатывающих отраслей на природу.

«Благодаря специфическим природным условиям, когда более 95% территории занимают горы, природа Киргизии во многом сохранила свой первозданный вид», — отметил глава госкомитета.