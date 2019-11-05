Бишкек, , 18:06 — REGNUM Основными проблемами туристической отрасли Киргизии по-прежнему остаются отсутствие разработанных карт туристических маршрутов, профессиональных гидов и спасателей, кемпинг-центров и нормальных туалетов, а также удручающее санитарное состояние природных парков. Об этом заявила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова на заседании межведомственной комиссии сегодня, 5 ноября.

«На сегодня в первоочередном порядке необходимо решить проблемы, которые препятствуют развитию туризма. Это слабая работа органов местного самоуправления по созданию благоприятных условий для развития туризма в регионах, низкий уровень туристической инфраструктуры, отсутствие комфортабельных коллективных средств размещения туристов», — добавила она.

Говоря о проблеме загрязненности горных вершин, высокопоставленная чиновница отметила, что мусор лежит даже на высотах вечной мерзлоты.

«Для решения многих вопросов необходимо разработать новую Концепцию развития туризма, основными направлениями которой станут: развитая туристическая инфраструктура, развитие туризма в регионах, экология и безопасность туристов, туризм, основанный на духовности, самобытности культуре и обычаях киргизского народа», — подытожила Омурбекова.