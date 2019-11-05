Бишкек, , 18:04 — REGNUM В Киргизию завезено достаточное для покрытия нужд республики количество бензина, но может возникнуть небольшой дефицит дизельного топлива. Об этом заявил исполнительный директор ассоциации нефтетрейдеров Канат Эшатов, — передает «Tazabek» сегодня, 5 ноября.

По его словам, одной из причин тому послужило то, что Россия не стала увеличивать объемы поставок беспошлинных нефтепродуктов в Киргизию.

Эшатов также отметил, что в течение ближайшего месяца цены на автомобильное топливо расти не будут.

«Возможно даже незначительно снижение. На 1 ноября российские заводы снизили цены по маркам. Например, дизельная группа и автогаз останутся на том же уровне, по отдельным маркам бензина может быть снижение цены», — подытожил он.