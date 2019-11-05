Бишкек, , 18:03 — REGNUM Правительство Киргизии благодарит власти России за помощь в модернизации контрольно-пропускных таможенных пунктов. Об этом сегодня, 5 ноября, заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев в ходе визита в Ошскую область.

При этом высокопоставленный чиновник подчеркнул, что взаимодействие в сфере таможенной инфраструктуры является очередным подтверждением высокого уровня сотрудничества между двумя странами.

«Репутация таможни, как органа, где существовали высокие риски коррупции, сложилась во многом из-за отсутствия должной системы учета товаров и механизмов прозрачности. Сегодня мы видим, что централизованная автоматизированная система контроля исключает риски коррупции, обеспечивает открытость и транспарентность всех процедур в онлайн режиме», — отметил он.

По словам премьера, модернизация пунктов пропуска позволит снизить коррупцию на таможне за счет повышения достоверности декларирования товаров и повышения скорости их прохождения через таможенную границу.

«Это особенно важно для предпринимателей, чьи права порой оставались незащищенными при таможенном оформлении», — подытожил Абылгазиев.