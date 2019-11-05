Душанбе, , 18:01 — REGNUM Доля государственных финансовых вливаний в экономику Таджикистана за январь-сентябрь 2019 года составила 53,1% или 4 млрд 293 млн 600 тыс. сомони (443 млн долл.) от общего объёма капиталовложений.

По данным источника информационного агентства «Авеста» в профильных ведомствах страны, доля частных инвестиций в основной капитал Таджикистана за указанный период составила 1 млрд 845 млн 700 тыс. сомони (190,5 млн долл.). В то время как иностранные инвесторы вложили в национальную экономику 1 млрд 919 млн 400 тыс. сомони (198 млн долл.).

Более 60% капиталовложений от общего объёма власти страны направили на развитие производственных объектов — 4 млрд 863 млн 100 тыс. сомони (501,9 млн долл.) с начала 2019 года, непроизводственного — 3 млрд 200 млн сомони (330,2 млн долл.).