Санкт-Петербург, , 17:54 — REGNUM Петербургский бюджет недополучил около 3 млрд рублей в 2019 году, которые должны были прийти в результате продажи патентов на работу иностранным гражданам. Об этом сообщил председатель комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко на правительственном совещании 5 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Чернейко, в год в Петербурге выдают порядка 250−260 тыс. трудовых патентов.

«Мы четко совершенно можем сказать, что 7 млрд мы получили, а около 3 млрд не получили. Считайте, порядка 30% мы недополучили», — прокомментировал чиновник результаты 2019 года.

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Напомним, Смольный предлагает повысить стоимость патента с 3800 рублей до 4000 рублей с 1 января 2020 года. Законопроект внесут в парламент в ближайшее время, закон следует опубликовать до конца ноября. Это вызвано тем, что зарплаты в сферах применения труда мигрантов — строительство, услуги, обрабатывающие производства — за последний год выросли. Увеличение стоимости патента добавит в городскую казну около 800 млн рублей в 2020 году.

«Надо сказать, что этот сегмент отрегулирован более качественно по сравнению с тем, что было лет 5−6 тому назад, когда мы патенты только ввели», — признал Чернейко.

Основными приобретателями патентов в Петербурге являются граждане Узбекистана и Таджикистана.

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