Москва, , 17:49 — REGNUM Точные сроки запуска в эксплуатацию газопроводов «Турецкий поток» и «Сила Сибири» пока не определены. Об этом 5 ноября заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Пока точных сроков нет», — сказа Песков журналистам.

Он так же не смог однозначно ответить на вопрос, планирует ли принять участие в запуске этих газопроводов президент России Владимир Путин.

Напомним, ранее сегодня ряд СМИ сообщил со ссылкой на источники, что «Газпром» и китайская сторона согласовали запуск газопровода «Сила Сибири» на 2 декабря.

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