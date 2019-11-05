Чебоксары, , 17:39 — REGNUM В столице Чувашии под приватизацию попадает здание бывшего образовательного учреждения по улице Хузангая, где в настоящее время располагается частный учебно-воспитательный центр (детсад). Соответствующе постановление подписал исполняющий обязанности главы администрации Чебоксар Владимир Филиппов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Постановление опубликовано сегодня, 5 ноября.

Согласно решению, будет приватизирован земельный участок по улице Хузангая, 11 площадью 8 967 кв. метров с расположенным на нем нежилым двухэтажным зданием. Решение о приватизации принято «в связи с тем, что аукцион в электронной форме», который был назначен на 26 сентября 2019 года, не состоялся.

Начальная цена объекта определена в сумме 50 215 000 рублей, минимальная — в размере 25 107 500 рублей, задаток — 10 043 000 рублей.

Объект приватизации имеет обременение: договор аренды от 12 сентября 2012 года, заключенный между горкомимуществом и частным общеобразовательным учреждением «Учебно-воспитательный центр».

По данным публичной кадастровой карты, разрешённое использование участка — для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования, по документу — для эксплуатации зданий школы. Кадастровая стоимость определена в размере 7 787 570,49 рублей.

Напомним, что ранее минюст Чувашии выставлял на продажу здание больницы в Чебоксарах 1960 года постройки и общей площадью 3929,4 кв. метров. Начальная цена продажи установлена в размере 35 885 800 рублей (с учётом НДС). В лот входят земельный участок и объект капитального строительства.

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