Новосибирск, , 17:34 — REGNUM В Новосибирске появилась первая электрозаправка для электромобилей. Об этом в своём твиттере сообщил начальник департамента промышленности мэрии города Александр Люлько.

«Появилась первая в городе Новосибирске электрозаправка для электромобилей по адресу: ул. Орджоникидзе, 32 (офис Энергосбыта)», — написал Люлько.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске появится сеть зарядок для электроавтомобилей на базе подстанции для троллейбусов и трамваев.

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