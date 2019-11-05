Москва, , 17:32 — REGNUM Рекордные поступления от налога на добавленную стоимость в госбюджет и одновременное неэффективное использование бюджетных средств говорит о том, что чиновники компенсируют собственную неэффективность за счет граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 ноября заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ).

Минфин РФ зафиксировал рекордный рост поступлений от НДС после повышения его ставки с 18% до 20% с 1 января 2019 года. Так, по данным директора департамента доходов Минфина Елены Лебединской, по итогам 2019 года в госбюджет должно поступить более 2 трлн рублей от нововведения.

«Нужно понимать, что НДС — это налог, который почти полностью ложится на карманы граждан. Эти средства изъяты из доходов у всех россиян. То есть, в среднем, около 4 тысяч рублей у каждого жителя страны государство заберет в 2020 году. И это на фоне того, что доходы граждан пять лет подряд снижаются», — заявил Щапов.

При этом, по его словам, сегодня необходимо четко осознавать, куда именно направляются средства, которые поступают в госбюджет. Так, по словам депутата, бюджетные средства, несмотря на рост поступлений, расходуются неэффективно.

«В 2018 году худшее исполнение бюджета за 10 лет: почти 2 трлн рублей потрачены неэффективно. В 2019 году исполнение госпрограмм сильно отстает от графика. В 2020 году уже сейчас мы видим больше 200 объектов, которые могут быть не построены, а значит деньги снова «пустят на ветер». Получается, что чиновники собственную неэффективность компенсируют за счет граждан», — отмечает Щапов.

Он напомнил, что фракция КПРФ в Госдуме уже ранее подготовила законопроект о возврате ставки НДС на уровень в 18% с текущих 20%.

«Деньги в бюджет нужно изымать у экспортеров ресурсов и у сверхбогатых граждан, правительство должно повышать эффективность расходования бюджетных средств, чтобы не терять каждый год триллионы рублей», — подчеркнул Щапов.