Москва, 5 ноября 2019, 17:33 — REGNUM Озвученные 5 ноября во время обсуждения в Общественной палате Москвы поправки к проекту бюджету столицы на 2020 год и плановый период будут учтены в законодательном собрании города. Об этом журналистам заявил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников
Duma.mos.ru

Он пояснил, что по итогам проведения публичных слушаний, организованных Общественной палатой Москвы, предложения и замечания, поступившие от жителей нашего мегаполиса, будут оформлены в протоколе, который направят в органы исполнительной власти и столичный парламент.

«Хочу отметить, что поступившие предложения носят рекомендательный характер, однако мы постараемся их учесть при работе над поправками ко второму чтению проекта бюджета», — сказал Шапошников.

Отметим, что публичные слушания в Общественной палате города проводятся, для того чтобы жители столицы могли внести свои предложения и замечания к проекту бюджета. Также обязанность проводить подобные мероприятия предусмотрена в федеральном законодательстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Критика и нарекания — в Мосгордуме не смогли обсудить бюджет