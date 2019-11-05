Москва, , 17:33 — REGNUM Озвученные 5 ноября во время обсуждения в Общественной палате Москвы поправки к проекту бюджету столицы на 2020 год и плановый период будут учтены в законодательном собрании города. Об этом журналистам заявил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Алексей Шапошников Duma.mos.ru

Он пояснил, что по итогам проведения публичных слушаний, организованных Общественной палатой Москвы, предложения и замечания, поступившие от жителей нашего мегаполиса, будут оформлены в протоколе, который направят в органы исполнительной власти и столичный парламент.

«Хочу отметить, что поступившие предложения носят рекомендательный характер, однако мы постараемся их учесть при работе над поправками ко второму чтению проекта бюджета», — сказал Шапошников.

Отметим, что публичные слушания в Общественной палате города проводятся, для того чтобы жители столицы могли внести свои предложения и замечания к проекту бюджета. Также обязанность проводить подобные мероприятия предусмотрена в федеральном законодательстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Критика и нарекания — в Мосгордуме не смогли обсудить бюджет