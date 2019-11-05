Сыктывкар, 5 ноября 2019, 17:29 — REGNUM Власти Коми собираются очистить реку Печора от топляка и затонувших судов. На создание проекта по очистке 6 км потратят примерно 3,8 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве природы.
Без работ по расчистке русла Печоры реке угрожает «истощение и деградация», отметили в ведомстве.
Начало работы зависит от финансирования из федерального бюджета. Разработка проектной и рабочей документации за счёт средств из центра запланирована на 2021 год.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году волонтеры при поддержке местных властей расчистили 52,5 километра прибрежной зоны. В акции поучаствовали более 1 300 человек.