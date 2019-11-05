Кемерово, , 17:10 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв в прямом эфире программы «Вести.ru» заявил, что «вся мировая угольная промышленность испытывает очень серьёзное негативное давление».

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв «Это проблема не только нашей страны. Это мировая проблема. Вся угольная отрасль испытывает давление. Считается, что угольная отрасль — это грязная энергия, что угольная промышленность наносит вред окружающей среде, наносит вред людям, которые там проживают. Мы не согласны с этой позицией. Наша платформа «Чистый уголь — зелёный Кузбасс», кстати, к которой присоединяются и многие другие угольные регионы, не только на территории РФ, но и за её пределами, как раз говорит о том, что уголь, если правильно угольную промышленность использовать, носит чисто созидательный характер. Она нисколько не вредит экологии. Мы разрабатываем как раз эти программы, показывающие, что природа и угольная промышленность могут вместе очень хорошо сосуществовать. Она создаёт целые города. Она создаёт промышленность. Она развивает и транспорт, и машиностроение, и энергетику, которая так необходима для нашей экономики. Она развивает науку. Вопрос в том, как правильно эксплуатировать угольную отрасль, как правильно её развивать, какие приоритеты в угольной отрасли ставить. Мы ставим приоритеты, что прежде всего, чтобы человеку было комфортно работать и жить — одновременно сотрудникам угольной отрасли и тем, кто рядом с ними. Потому что у нас в угольной отрасли работает чуть больше 100 тыс. человек в Кузбассе. Это очень много. Но на самом деле с угольной отраслью связано гораздо больше людей, потому что это и транспортники, и энергетики, и учителя, и больницы, которые обслуживают всех этих людей. Это огромная армия людей, которая связана с развитием угольной отрасли».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители кузбасского Киселёвска обратились в Международный уголовный суд с жалобой на геноцид со стороны угледобывающих компаний. Они рассказали, что не могут жить рядом с угольными предприятиями, которые ведут добычу угля открытым способом, и обратили внимание на увеличение роста онкологических заболеваний как у взрослых, так и у детей.

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