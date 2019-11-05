Чебоксары, , 16:53 — REGNUM В Чувашии по делу о банкротстве общества «Волгаэлектропроект» прошли торги по продаже производственного цеха и административного пристроя в Чебоксарском районе. Победителем признано предприятие из Татарии, предложившее начальную цену, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На продажу был выставлен земельный участок в селе Ишлеи Чебоксарского района площадью 4622 кв. метров с производственным цехом и административно-бытовым пристроем, его разрешенное использование — под производственную базу. Единственным участником торгов и победителем стало предприятие из Альметьевска (Татария) — акционерное общество «Электрощит». Предложенная цена соответствовала начальной стоимости лота — 28 121 400 рублей.

«Заинтересованность победителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует», — говорится в документе.

По данным ЕГРЮЛ, общество «Электрощит» зарегистрировано в 2003 году в Альметьевске, уставной капитал составляет 10 000 000 рублей. Основной вид деятельности — оптовая торговля производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами. В качестве дополнительных указано 46 видов деятельности. У предприятия есть филиал в Казани.

ООО «Волгаэлектропроект» зарегистрировано в 2007 году в Чувашии с уставным капиталом в сумме 102 тыс. рублей. По последним данным, участниками являются Сергей Фомиряков (15%), Дмитрий Фомиряков (15%), Василий Васильев (32,35%), Андрей Фомиряков (37,65%). В качестве основного вида деятельности заявлено производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры.

Общество «Волгаэлектропроект» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.