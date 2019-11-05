Москва, 5 ноября 2019, 16:49 — REGNUM Несмотря на возрастающие доходы федерального бюджета РФ, роста социальных расходов не наблюдается, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 5 ноября корреспондент ИА REGNUM, комментируя надежды Минфина РФ на рост бюджетных поступлений за счёт увеличения НДС.
Экономику, как подчеркнул Комолов, надо насытить деньгами, спросом и стимулировать производственный процесс. Однако поскольку этого не делается, происходит падение реальных доходов населения, усугубляемое ещё и ростом налогов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу Минфина РФ, в результате повышения НДС бюджет России получит в 2020 году 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, а в 2022 году — 737 млрд рублей.
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