Москва, , 16:49 — REGNUM Несмотря на возрастающие доходы федерального бюджета РФ, роста социальных расходов не наблюдается, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 5 ноября корреспондент ИА REGNUM, комментируя надежды Минфина РФ на рост бюджетных поступлений за счёт увеличения НДС.

«Налоги увеличивают для того, чтобы увеличивать государственные фонды, чтобы с их помощью что-то делать, — сказал Комолов. — А что было сделано с помощью уже аккумулированных денег? Мы видим постоянное секвестрование бюджета. Даже на вооружённые силы не тратят всё больше и больше. Экономия на всём. И при этом предлагается ещё и ещё насыщать бюджет, чтобы делать его профицитым. Скорее всего, это всё лежит в рамках какой-то долгосрочной стратегии, которую нам просто не раскрывают целиком. Изымать деньги у населения и не возвращать их экономике — это абсурд. В нынешней ситуации бюджет должен быть дефицитным. Мы должны как можно больше тратить».

Экономику, как подчеркнул Комолов, надо насытить деньгами, спросом и стимулировать производственный процесс. Однако поскольку этого не делается, происходит падение реальных доходов населения, усугубляемое ещё и ростом налогов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу Минфина РФ, в результате повышения НДС бюджет России получит в 2020 году 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, а в 2022 году — 737 млрд рублей.

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