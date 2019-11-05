Москва, 5 ноября 2019, 16:47 — REGNUM Политика правительства РФ ставит рационального человека в тупик и заставляет усомниться в том, что работа российских властей носит согласованный характер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 ноября заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов, комментируя прогнозы Минфина РФ, согласно которым из-за повышения НДС бюджет РФ получит дополнительные 2 трлн рублей.
Эту двойную экономию, как подчеркнул Комолов, зачем-то усиливают ещё и повышением НДС.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Минфина РФ, рост ставки НДС, проведённый в 2019 году, позволит бюджету РФ получить рекордные дополнительные доходы в размере более двух триллионов рублей.
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