Москва, , 16:47 — REGNUM Политика правительства РФ ставит рационального человека в тупик и заставляет усомниться в том, что работа российских властей носит согласованный характер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 ноября заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов, комментируя прогнозы Минфина РФ, согласно которым из-за повышения НДС бюджет РФ получит дополнительные 2 трлн рублей.

«Сначала у нас проводят пенсионную реформу, ссылаясь на недостаток рабочей силы, а потом предлагают сократить рабочую неделю, ссылаясь на её переизбыток, — сказал экономист. — Теперь же говорят о том, что с помощью увеличения НДС правительство сможет привлечь в бюджет дополнительные два триллиона рублей, но в то же время в 2018 году исполнение бюджета было минимальным за все предшествовавшие годы. То есть бюджет у нас всегда не исполняется на 100%. Это объясняется в том числе и слабой эффективностью бюджетного процесса. Деньги запланировали, но не смогли выделить, затянули с тендерами, опоздали с документацией и так далее. В этом случае возникает вопрос: зачем поднимать налоги, если в бюджете и так остаются деньги. Мало того, что он профицитен по плану, так он ещё и не исполняется на 100 процентов!»

Эту двойную экономию, как подчеркнул Комолов, зачем-то усиливают ещё и повышением НДС.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Минфина РФ, рост ставки НДС, проведённый в 2019 году, позволит бюджету РФ получить рекордные дополнительные доходы в размере более двух триллионов рублей.

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