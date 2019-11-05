Варшава, , 16:37 — REGNUM Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий на саммите т.н. «стран-друзей единения» (в рамках Евросоюза) в Праге 5 ноября потребовал выравнивания доплат фермерам из стран Центрально-Восточной Европы.

Как сообщает новостной портал Polskie Radio 24, премьер-министр заявил, что государства-члены Вишеградской группы хотят выравнивания доплат фермерам из стран Центрально-Восточной Европы до уровня дотаций, которые получают фермеры из Западной Европы.

Группа «друзей единения» имеет неформальный характер и включает в себя страны, заинтересованные сохранением нынешней формы политики единения, которая, в частности, занимается обеспечением фондов, помогающих выровнять уровень жизни в разных регионах Евросоюза.

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