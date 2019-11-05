Киев, , 16:37 — REGNUM Украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз Украины» провела размещение семилетних еврооблигаций на сумму $500 млн.

Об этом сегодня, 5 ноября, сообщил глава компании Андрей Коболев, подчеркнув, что размещение состоялось накануне.

Согласно информации менеджера, ожидается, что деньги в «Нафтогаз» поступят 8 ноября, после завершения всех юридических процедур, и будут потрачены на «общие корпоративные цели, включая погашение более дорогих обязательств предыдущих периодов».

Также Коболев заявил, что пиковый спрос на бумаги компании превысил предложение в 2,9 раза, а стоимость размещения только на 127 базисных пунктов дороже суверенного долга Украины.

«Это самый низкий спрэд всех выпусков государственных компаний в этом году», — подчеркнул глава НАК, отметив важность такого результата в контексте отделения газотранспортной системы — одного из крупнейших источников доходов компании, и неопределенной ситуации с продлением контракта по транзиту российского газа.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в этом году «Нафтогаз» уже разместил два выпуска еврооблигаций: на сумму 500 млн евро с погашением в 2024 г. и на сумму $335 млн с погашением в 2022 г. Оба размещения состоялись в июле. Тогда в украинской компании заявляли, что кредитные средства необходимы для накопления к зиме повышенного объема газа в хранилищах, чтобы быть готовой к вероятному прекращению «Газпромом» транзита с 1 января 2020 г.