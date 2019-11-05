Ярославль, 5 ноября 2019, 16:33 — REGNUM Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский предлагает присоединить часть Вологодской области к Ярославской в случае принятия решения о строительстве целлюлозного комбината в Череповецком районе. Об этом депутат написал в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Тема строительства целлюлозного комбината на берегу Рыбинского водохранилища активно обсуждается в Ярославской области. Накануне встречу по этому поводу провели общественники и политики из Москвы, Рыбинска, Ярославля и Череповца. Депутат Дмитрий Петровский не принял участие в акции, но высказался по поводу строительства комбината.
Возможный пересмотр административного деления депутат объяснил тем, что негативное воздействие комбинат будет оказывать на Рыбинское водохранилище, большая часть территории которого находится в Ярославской области. Поэтому и налоги, по мнению Петровского, комбинат должен платить в Ярославской области.
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