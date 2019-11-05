Москва, , 16:27 — REGNUM Позиция российского руководства по поводу транзита газа через украинскую территорию осталась той же, что была протранслирована в конце октября президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 5 ноября заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

Песков «С тех пор как президент Путин изложил своё отношение к этому вопросу на пресс-конференции в Будапеште, ничего не изменилось».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 октября Путин на встрече с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном указал на абсурдность претензий «Нафтогаза» к Газпрому.

Путин «Это просто абсурд! То же самое и в Стокгольме. Надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования с обеих сторон».

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине назвали условие для снижения суммы иска к Газпрому