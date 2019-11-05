Москва, 5 ноября 2019, 16:27 — REGNUM Позиция российского руководства по поводу транзита газа через украинскую территорию осталась той же, что была протранслирована в конце октября президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 5 ноября заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 октября Путин на встрече с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном указал на абсурдность претензий «Нафтогаза» к Газпрому.
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