Тверь, , 16:25 — REGNUM Стоимость патента для трудовых мигрантов в Тверской области с 2020 года будет увеличена почти на 5%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства по итогам заседания правительства Тверской области, которое 5 ноября провёл губернатор Игорь Руденя. На заседании обсуждался законопроект об установлении на 2020 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда: размер патента для трудовых мигрантов планируется индексировать почти на 5%, его стоимость составит 5 тыс. 585 рублей.

«Важно, чтобы рабочие места, которые высвобождаются в результате снижения числа трудовых мигрантов, замещались коренными жителями Тверской области. Мы должны встраивать наших граждан в работу региональной экономики», — отметил губернатор Игорь Руденя.

Сегодня стоимость патента для трудовых мигрантов в Тверской области — самая высокая в Центральном федеральном округе: 5 тыс. 327 рублей. Кроме того, в регионе введён запрет и ограничения на использование иностранной рабочей силы по 33 видам экономической деятельности.

При этом за последние три года около девяти тысяч рабочих мест, которые ранее занимали иностранцы, были освобождены для жителей Тверской области.