Москва, , 16:22 — REGNUM Обязательная предустановка российского программного обеспечения на гаджеты обеспечить равную конкурентную борьбу для российских и зарубежных информационных компаний, что будет способствовать развитию IT-компаний в РФ. Об этом заявил член комитета Госдумы по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Олег Николаев («Справедливая Россия») в ходе законопроекта об обязанности устанавливать российское ПО на гаджеты на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября.

«Закон направлен на то, чтобы обеспечить конкуренцию. Потому что на сегодняшний день, когда мы покупаем вот эти сложные электронные устройства, там уже предустановлены отдельные приложения — как правило, зарубежных производителей… Если мы с вами вместе с теми приложениями, которые сейчас устанавливаются, предложим пользователям и отечественные, то уже у него появляется право выбора. То есть у него появляется конкуренция желаний, вернее, конкуренция предложений. А желание он свое реализует на базе того (приложения), которое ему будет удобнее», — заявил Николаев.

Такую позицию также поддержал и другой член комитета Госдумы по эконом политике Андрей Канаев («Единая Россия»). Так, по его словам, одна из основных целей законопроекта — развитие российского рынка мобильных приложений.

«Законопроект будет способствовать развитию деятельности наших российских IT-компаний, которые производят данные информационные продукты и поставит их в равную конкурентную среду с иностранными крупными корпорациями, прежде всего, в области наиболее востребованных приложений», — заявил Канаев.

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