Кизляр, Дагестан, , 16:12 — REGNUM Новая автостанция «Черемушки» для обслуживания межрегиональных маршрутов начала работу в дагестанском городе Кизляре. Она отвечает всем нормам по перевозке пассажиров, что подтвердила комиссия по антитеррористической защищенности, сообщили ИА REGNUM 5 ноября в пресс-службе администрации города.

Отмечается, что в здании имеется медицинский пункт, комната для матери и ребенка, столовая, камеры хранения багажа, кассы, оборудованные новейшей аппаратурой, а также созданы все условия для инвалидов-колясочников. На территории также построены комнаты для отдыха водителей и помещение для охраны.

На входе в зал ожидания находится металлоискатель, а по периметру территории, по данным пресс-службы, установлено 14 камер видеонаблюдения. Кроме того, разработаны планы по правилам пожарной безопасности в местах массового пребывания людей.

Отметим, что ввод нового автовокзала в эксплуатацию ранее неоднократно переносился из-за выявляемых недостатков. Теперь они устранены, о чем сообщает и министерство транспорта Дагестана. Остановочные пункты межрегиональных маршрутов отныне будут перенесены с Кизлярской автостанции на автовокзал «Черемушки».

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