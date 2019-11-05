Чебоксары, , 16:00 — REGNUM Арбитражный суд Чувашии вынес решение по делу о банкротстве ПАО «Чебоксарский агрегатный завод», где в 2018 году было введено наблюдение. Суд признал предприятие банкротом, открыв конкурсное производство на шесть месяцев. В реестре требований кредиторов завода — требования на сумму более 90 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

В судебном заседании представитель временного управляющего сослался на первое собрание кредиторов, которое состоялось 24 октября 2019 года, где большинством голосов кредиторов принято решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и введении в отношении него процедуры конкурсного производства.

«Временным управляющим проведен анализ финансового состояния должника, по результатам которого сделан вывод о невозможности восстановления платежеспособности должника и соразмерного удовлетворения требований кредиторов, целесообразности введения в отношении должника процедуры конкурсного производства, достаточности средств на покрытие судебных расходов», — говорится в документе.

За введение конкурсного производства также выступили представители должника и кредиторов.

В документе со ссылкой на отчёт временного управляющего отмечается, что на 25 октября 2019 года в реестр требований кредиторов должника включены требования кредиторов на сумму 90 306 916 751 рублей 77 копеек, в том числе: во вторую очередь — 41 753 694 рублей 75 копеек, в третью очередь — 90 265 163 057 рублей (из них основной долг — 65 233 690 114 рублей, санкции — 25 031 472 943 рублей 2 копейки).

1 ноября Арбитражный суд Чувашии поддержал ходатайство и вынес решение об открытии конкурсного производства в отношении публичного акционерного общества «Чебоксарский агрегатный завод» на шесть месяцев, до 1 мая 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, агрегатный завод входил ранее в портфель концерна «Тракторные заводы», ряд предприятий которого в настоящее время проходят процедуру банкротства. В отношении ЧАЗ в январе 2018 года было введено наблюдение. Также в прошлом году были внесены изменения в наименование с ОАО на ПАО «Чебоксарский агрегатный завод».

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