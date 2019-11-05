Ташкент, , 16:00 — REGNUM Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана утвердило перечень категорий социально уязвимых слоёв населения, проекты которых будут поддержаны фондом поддержки предпринимательской деятельности, сообщает 5 ноября издание Norma.uz.

В перечень включены инвалиды и лица предпенсионного возраста, одинокие родители с детьми в возрасте до 14 лет, родители детей-инвалидов, а также многодетные родители. Поддержку также получат молодые люди, окончившие средние или высшие учебные заведения.

Кроме того, в список входят лица, вернувшиеся из трудовой миграции, лица, признанные безработными органами по труду, лица, освобождённые из мест лишения свободы, а также члены малообеспеченных семей.

Напомним, 13 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, в рамках которого образовано агентство по развитию малого бизнеса и предпринимательства.