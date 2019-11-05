Уфа, , 16:04 — REGNUM Индустриальный парк «Нефтекамский» включили в перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкирии. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Отмечается, что новый индустриальный парк будет создан на территории опережающего социально-экономического развития «Нефтекамск» на участке площадью 28 га.

Его управляющей компанией станет Корпорация развития Башкирии, сотрудники которой должны будут подготовить проектно-сметную документацию и бизнес-план.