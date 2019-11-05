Ростов-на-Дону, , 15:58 — REGNUM Все муниципалитеты Ростовской области обеспечены теплоснабжением. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона 5 ноября.

«На сегодняшний день в области теплом обеспечены 1 тыс. 359 зданий лечебных учреждений, 1 тыс. 403 детских сада, 1 тыс. 506 школ, 158 детских домов и домов престарелых. Также отопление поступило в 13 тыс. 373 жилых дома», — сказал глава ведомства Андрей Майер.

Жителей Ростовской области призывают сообщать о неисправностях по номеру «горячей линии» и обещают решить проблемы оперативно.

ИА REGNUM напоминает, что котельные и тепловые сети Ростовской области задолжали около 160 млн рублей за потреблённую электроэнергию. Несмотря на это, отопительный сезон на Дону начат вовремя.

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