Москва, , 16:20 — REGNUM Законопроект о праве полиции доставлять нетрезвых граждан в вытрезвители Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября.

Законопроект дополняет другую инициативу, которая наделяет регионы правом создавать вытрезвители для своих граждан — ее депутаты также приняли в первом чтении. Так, законопроект наделяет сотрудников полиции правом доставлять в вытрезвители граждан, которые находятся в общественных местах в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Речь о тех гражданах, которые не могут самостоятельно двигаться, не могут ориентироваться в обстановке или же о тех, чьи действия угрожают другим гражданам.

Как напоминают авторы инициативы, сегодня сотрудники полиции могут доставлять таких людей только в медицинские организации. При этом такие учреждения созданы не в каждом регионе — там, где их нет, у полиции, соответственно, нет прав и возможностей доставить граждан в состоянии опьянения, ни в какую организацию.

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