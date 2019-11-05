Уфа, , 16:28 — REGNUM 664 млн рублей выделят на программу выдачи сертификатов на газификацию индивидуальных жилых домов в Башкирии. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

По сообщению пресс-службы правительства республики, данная программа будет действовать в течение четырех лет. На эти цели в текущем году будет выделено 64 млн рублей. В последующие годы будут выделять по 200 млн рублей ежегодно.

По словам первого заместителя премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова, прием документов от граждан, имеющих право на получение этого сертификата начнется 11 ноября текущего года.

Напомним, что 9 августа текущего года глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, согласно которому отдельные категории граждан, проживающих на территории республики получат право на компенсацию части затрат, связанных с подключением жилого дома к сетевому природному газу.