Москва, , 15:45 — REGNUM Дилеры автокомпания Volkswagen в России вывели на авторынок России новую версию седана Polo в исполнении Select. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба немецкой компании.

Основным отличием новинки является наличие модуля и приложения Volkswagen Connect, с помощью которого водитель может через смартфон контролировать и управлять некоторыми функциями автомобиля. Так, через приложение можно узнать дату прохождения очередного технического осмотра, а также адрес ближайшего сервисного центра.

Кроме того, приложение Volkswagen Connect позволяет при помощи геолокации найти автомобиль на стоянке. Среди всего прочего в приложении есть функция службы помощи на дороге и «горячая линия» Volkswagen.

Под капотом седана размещён 90-сильный двигатель работающий с 5-скоростной «механикой». Также доступна версия с 110-сильным мотором, который работает с 6-скоростным «автоматом» или с 5-скоростной «механикой».

Напомним, ранее в автокомпании Volkswagen заявили, что из-за снижения спроса немецкий автопроизводитель понизил прогноз по поставкам своих машин на текущий год до прошлогоднего уровня. Причиной этого снижения стало замедление мирового спроса на автомобили.

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