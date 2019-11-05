Киев, , 15:32 — REGNUM Правительство Украины не учитывает в доходной части госбюджета на 2020 г. возможные поступления от продажи земли.

Об этом сегодня, 5 ноября, на брифинге заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Гончарук отметил, что доходной частью бюджета могут быть только те ресурсы, которые поступают регулярно, а не один раз, а кроме того — землю будут продавать совсем не для того, чтобы государство заработало на этом.

«Идея рынка земли состоит в том, чтобы создать цивилизованные отношения вокруг земли. Сейчас рынок земли и так есть, но он «серый», зарабатывают там юристы и преимущественно нечестные на руку дельцы. Мы хотим, чтобы украинец не был связан по рукам и ногам и мог свободно распоряжаться своей собственностью», — подчеркнул глава украинского правительства.

Вместе с тем, Гончарук не стал говорить, на какую примерно сумму может быть продано украинской земли в следующем году.

ИА REGNUM напоминает, что ранее советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам Алексей Мушак в ходе одного из дискуссионных мероприятий, посвященных запуску рынка земли на Украине, выразил мнение, что стоимость гектара украинской земли в настоящий момент составляет порядка 1,6 тыс. долларов.

«Если открывать рынок по базовой модели, средняя стоимость гектара земли была бы где-то 2 тыс. долл. То, что уже сделали шаг назад и отказались от новых покупателей с иностранными инвестициями — на 10% начальную цену уменьшило», — заявил Мушак.