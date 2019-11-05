Сеул, , 15:29 — REGNUM В октябре 2019 года продажи импортных автомобилей в Южной Корее выросли на 6,2% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на представителей Korea Automobile Importers & Distributors Association (KAIDA).

Количество новых зарегистрированных иностранных автомобилей выросло до 22 101 единицы в октябре 2019 года.

Однако продажи автомобилей японских брендов упали на 58%, до 1977 единиц. В Корее три японских автопроизводителя — Toyota, Honda и Nissan, которые реализуют свою продукцию под пятью разными марками Toyota, Lexus, Honda, Nissan и Infiniti.

В KAIDA связывают такое падение продаж в Южной Кореи автомобилей из Японии с торговой войной между двумя странами.

Напомним, в июле Япония ужесточила правила экспорта в Южную Корею трех высокотехнологичных материалов, имеющих решающее значение для производства полупроводников и дисплеев. В августе Япония официально исключила Южную Корею из списка стран, которым был предоставлен преференциальный режим в торговых процедурах. Этот шаг Японии рассматривается как ответная мера против решения сеульского суда, согласно которому японские компании должны были компенсировать трудоустройство южнокорейских рабочих во время Второй мировой войны.

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