Москва, , 15:24 — REGNUM Торжественный запуск газопровода «Сила Сибири2 запланирован на 2 декабря, об этом 5 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Отмечается, что соответствующую дату согласовали Газпром и китайская сторона.

Как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Сила Сибири» построен для поставок газа из Якутии в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. На китайской территории его строили местные компании. Начало поставок топлива в Китай запланировано на 1 декабря 2019 года.

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