Киев, 5 ноября 2019, 15:20 — REGNUM В результате легализации азартных игр госбюджет Украины может уже в следующем году получить дополнительно порядка 3 млрд грн.
Об этом заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук, представляя сегодня, 5 ноября, проект главного финансового документа, передает корреспондент ИА REGNUM.
Гончарук не стал объяснять, как конкретно подсчитана такая цифра, но пообещал, что что на Украине наконец-то появится «нормальная система» игорного бизнеса.
Напомним, что о планах легализации игорного бизнеса на Украине президент Зеленский заявил еще летом, пообещав открыть казино в в 5-звездочных отелях на черноморском побережье Украины. К концу октября правительство разработала специальный законопроект, который сейчас проходит стадию обсуждения. Законопроект регулирует деятельность казино, организацию турниров по покеру, бизнес, связанный с игровыми автоматами, а также лотереи и букмекерскую деятельность. Интересно, что согласно законопроекту, деньги, полученные от оплаты лицензий, предлагают направить на поддержку медицины, спорта и культуры.